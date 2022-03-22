Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Через агресію РФ в Ужгороді запропонували дерусифікацію вулиць: позбудуться Пушкіна та Гагаріна

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 12:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перейменувати можуть понад 40 вулиць із "російськими" назвами
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканці Ужгорода звернулися до місцевої влади із проханням перейменувати вулиці та площі, названі на честь відомих росіян.

"Багато вулиць, площ, скверів, провулків нашого міста названі на честь російських діячів політики, літератури та мистецтва, які жодним чином не причетні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського та загальнорадянського культурного простору", — йдеться у зверненні до Ужгородської міської ради.

Автори звернення запропонували перейменувати понад 40 вулиць міста, зокрема Гагаріна, Декабристів, Достоєвського, Лермонтова, Ломоносова, Пушкіна, Толстого, Чайковського, Чехова.

Реклама

Також ужгородці попросили демонтувати погруддя Пушкіна у центі Ужгорода.

"У ці дні у нас з'являються нові герої, які жертвують своїм життям за нашу країну. Це їх пам'ять ми повинні увічнювати і плекати. Крім цього, гідної поваги заслуговують видатні діячі історії та культури Закарпаття зокрема й України в цілому, які в радянський період перебували під забороною", – зазначили автори звернення.

Вони додали, що "на відміну від росіян з їхньою сліпою і тваринною українофобією", не сповідують русофобію, а просто вказують на "недоречність увіковічнення у назвах міста тих осіб, що ніяким чином не дотичні до нашої історії та культури".

Під зверненням підставили свої підписи представники інтелігенції, діячі науки та мистецтва, журналісти, громадські активісти та просто небайдужі громадяни.

Реклама

У Києві хочуть перейменувати вулицю Єрмака

У Києві запропонували перейменувати одну з вулиць в Оболонському районі. Мешканці столиці хочуть назвати її на честь Вінстона Черчілля.

Вулиця в Оболонському районі Києва, що пролягає від проспекту Степана Бандери через вулицю Куренівську, названа на честь Єрмака Тимофійовича – донського отамана, який у XVI столітті завоював західний Сибір та включив землі сибірських народів до Московської держави.

Крім того, кияни попросили розглянути питання щодо встановлення на вулиці Черчілля відповідного пам'ятника.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователь, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти