В Харькове схватили группу российских диверсантов

Диверсантов заковали в наручники / Фото: Коллаж: Сегодня

На Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба диверсанты готовили провокацию. Об этом сообщается в местном telegram-канале.

"Схватили диверсантов, которые хотели подрывать наш город", – говорится в сообщении.

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Наши военные оцепили диверсантов и надели на них наручники. Факт задержания диверсантов также подтвердил пресс-секретарь Харьковского национального университета Воздушных сил Олег Кошевой.

Ситуация с диверсантами

В Ирпене местные жители заметили российских диверсантов, которые переоделись в гражданское.

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25 февраля в Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.

Также сообщалось, что в Киеве были ликвидированы российские диверсанты, прорвавшиеся в Облонский район столицы. Кроме того, на Троещине были задержаны 60 диверсантов

26 февраля мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп.

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Рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом был задержан полицией российский диверсант.

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