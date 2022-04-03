В харьковском метро состоялась первая свадьба (фото, видео)

В харьковском метро сыграли свадьбу. Фото: "Накипело", коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 3 апреля, в одной из станций харьковского метро поженились медики-волонтеры. Девушка Анастасия получила предложение от своего возлюбленного еще 28 февраля.

Об этом сообщает "Накипело".

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Первая свадьба в харьковском метро

Анастасия и Антон в день вторжения РФ решили не уезжать из Харькова. В первую неделю войны Анастасия ставила капельницы и делала уколы людям, а Антон лечил и удалял зубы пациентам дома. Спустя 10 дней пара присоединилась к волонтерскому центру.

"Мы вместе два года, а кажется, что не одну жизнь. За это время произошло множество событий, которых хватит на несколько тяжелых томов, особенно за последний месяц. Я искала Антона 32 года. Он – мой, он – мой герой, человек, с которым я чувствую себя в безопасности, которого я не смогла оставить, когда началась война", – рассказала Анастасия.

3 апреля одна из станций харьковского метрополитена стала местом создания семьи. Рядом были самые близкие друзья и журналисты, а "жители" станции находились в это время в вагонах.

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Война идет, но жизнь не заканчивается: военный женился за день до отъезда на фронт

Черкасский военный создал семью за день до отъезда на фронт. Об этом передает корреспондент "Сегодня".

"Буквально сегодня уезжаем в горячую точку с нашим собратьями. Наш друг со своей любимой принял правильное решение (заключить брак сегодня, – ред.). Ведь у него будет дополнительная мотивация и желание поскорее вернуться домой", – сказал свидетель торжества.

Дату свадьбы молодые супруги выбрали спонтанно, ведь война не дает много времени на размышления. О решении обручиться и своих волнений рассказала супруга военнослужащего Виталина.

"Очень смешанные чувства у меня. Тревога и волнение, ведь моего мужа забирают завтра (в место боевых действий – ред). Больше всего хочется, чтобы он вернулся живым. Но сейчас я счастлива, ведь родные и друзья рядом. Мы вовремя решили пожениться. Начало войны изменило нашу жизнь и взгляды. Во вторник утром пила кофе и думала: "Если не сделаю этого сейчас, буду жалеть всю жизнь", – сказал он.

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