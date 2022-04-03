У харківському метро відбулося перше весілля (фото, відео)

У харківському метро зіграли весілля. Фото: "Накипело", колаж "Сьогодні"

У неділю, 3 квітня, в одній із станцій харківського метро одружилися медики-волонтери. Дівчина Анастасія отримала пропозицію від свого коханого ще 28 лютого.

Про це повідомляє "Накипіло".

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Перше весілля у харківському метро

Анастасія та Антон у день вторгнення РФ вирішили не їхати з Харкова. У перший тиждень війни Анастасія ставила крапельниці та робила уколи людям, а Антон лікував та видаляв зуби пацієнтам удома. Через 10 днів пара приєдналася до волонтерського центру.

"Ми разом два роки, а здається, що не одне життя. За цей час відбулося багато подій, яких вистачить на кілька важких томів, особливо за останній місяць. Я шукала Антона 32 роки. Він – мій, він – мій герой, людина, з якою я почуваюся в безпеці, яку я не змогла залишити, коли почалася війна", – розповіла Анастасія.

3 квітня одна із станцій харківського метрополітену стала місцем створення сім'ї. Поруч були найближчі друзі та журналісти, а "жителі" станції знаходилися в цей час у вагонах.

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Війна йде, але життя не закінчується: військовий одружився за день до від'їзду на фронт

Черкаський військовий утворив сім'ю за день до від'їзду на фронт. Про це передає кореспондент Сьогодні ".

"Буквально сьогодні їдемо в гарячу точку з нашими побратимами. Наш друг з своєю коханою ухвалив правильне рішення (укласти шлюб сьогодні, – ред.). Адже він матиме додаткову мотивацію та бажання якнайшвидше повернутися додому", – сказав свідок урочистості. .

Дату весілля молоде подружжя вибрало спонтанно, адже війна не дає багато часу на роздуми. Про рішення побратися і своїх заворушень розповіла дружина військовослужбовця Віталіна.

"Дуже змішані почуття у мене. Тривога та хвилювання, адже мого чоловіка забирають завтра (у місце бойових дій – ред). Найбільше хочеться, щоб він повернувся живим. Але зараз я щаслива, адже рідні та друзі поряд. Ми вчасно вирішили одружитися. Початок війни змінив наше життя і погляди.У вівторок вранці пила каву і думала: "Якщо не зроблю цього зараз, шкодуватиму все життя", – сказав він.

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