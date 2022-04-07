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В Харьковской области пограничники и ВСУ уничтожили пункт обеспечения оккупантов (фото)

София Ковнир
7 апреля, 15:54
Пункт обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова

Пограничники и ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Пограничники и Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в Харьковской области. В этот раз они избавились от одного из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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"В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова", – отметили в ведомстве.

Координаты сразу получили Вооруженные силы Украины, которые точно отработали огнем артиллерии.

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Уничтожен пункт обеспечения российско-оккупационных войск. Фото: Госпогранслужба

В Генштабе ВСУ назвали потери России на 7 апреля

Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать российское войско. С начала войны у оккупантов минус 18 900 солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 18 900 человек;
  • танков ‒ 698;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 332;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1358;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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