В Харьковской области пограничники и ВСУ уничтожили пункт обеспечения оккупантов (фото)

Пограничники и ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Пограничники и Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в Харьковской области. В этот раз они избавились от одного из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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"В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова", – отметили в ведомстве.

Координаты сразу получили Вооруженные силы Украины, которые точно отработали огнем артиллерии.

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Уничтожен пункт обеспечения российско-оккупационных войск. Фото: Госпогранслужба

В Генштабе ВСУ назвали потери России на 7 апреля

Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать российское войско. С начала войны у оккупантов минус 18 900 солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

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