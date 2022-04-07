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У Харківській області прикордонники та ЗСУ знищили пункт забезпечення окупантів (фото)

Софія Ковнір
7 квітня, 15:54
Пункт виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів у напрямку Харкова

Прикордонники та ЗСУ знищують окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Прикордонники та Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у Харківській області. Цього разу вони позбулися одного з пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

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"Внаслідок спільних дій українські захисники знищили один із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ. Його виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів у напрямку Харкова", – зазначили у відомстві.

Координати одразу отримали Збройні сили України, які влучно відпрацювали вогнем артилерії.

Знищено пункт забезпечення російсько-окупаційних військ. Фото: Держприкордонслужба

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У Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії на 7 квітня

Українська армія продовжує з кожним днем зменшувати російське військо. З початку війни в окупантів мінус 18 900 солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 18 900 осіб;
  • танків ‒ 698;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 332;
  • РСЗВ – 108;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • гелікоптерів – 135;
  • автомобільної техніки – 1358;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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