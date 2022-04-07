У Харківській області прикордонники та ЗСУ знищили пункт забезпечення окупантів (фото)

Прикордонники та ЗСУ знищують окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Прикордонники та Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у Харківській області. Цього разу вони позбулися одного з пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
"Внаслідок спільних дій українські захисники знищили один із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ. Його виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів у напрямку Харкова", – зазначили у відомстві.
Координати одразу отримали Збройні сили України, які влучно відпрацювали вогнем артилерії.
Знищено пункт забезпечення російсько-окупаційних військ. Фото: Держприкордонслужба
У Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії на 7 квітня
Українська армія продовжує з кожним днем зменшувати російське військо. З початку війни в окупантів мінус 18 900 солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 18 900 осіб;
- танків ‒ 698;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 332;
- РСЗВ – 108;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 150;
- гелікоптерів – 135;
- автомобільної техніки – 1358;
- кораблі/катери – 7;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.