У Харкові знищили чотири танки бойовиків: противник зазнав втрат

За інформацією командування Об'єднаних сил, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів

Українські військові продовжують знищувати військову техніку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.

Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий.

"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", – додали в повідомленні.