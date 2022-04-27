В Херсоне оккупанты разогнали проукраинский митинг, есть раненые

Пострадавших забрала скорая помощь / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсоне мирных протестующих против российской оккупации разогнали слезоточивым газом. Об этом сообщает канал "Украина 24".
В результате разгона серьезно пострадали четыре человека, рассказал корреспондент телеканала.
- Женщина, 71 год – разрыв легкого, ожоги грудной клетки.
- Мужчина, 50 лет – открытый перелом ноги
- Два мужчины — химические ожоги глаз и носоглотки, оказана помощь на месте.
Напомним, оккупационные российские войска заняли здание Херсонской обладминистрации еще 1 марта.
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