В Херсоне оккупанты разогнали проукраинский митинг, есть раненые

Пострадавших забрала скорая помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне мирных протестующих против российской оккупации разогнали слезоточивым газом. Об этом сообщает канал "Украина 24".

В результате разгона серьезно пострадали четыре человека, рассказал корреспондент телеканала.

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Женщина, 71 год – разрыв легкого, ожоги грудной клетки.

Мужчина, 50 лет – открытый перелом ноги

Два мужчины — химические ожоги глаз и носоглотки, оказана помощь на месте.

Напомним, оккупационные российские войска заняли здание Херсонской обладминистрации еще 1 марта.

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