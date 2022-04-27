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В Херсоне оккупанты разогнали проукраинский митинг, есть раненые

Мария Николаенко
27 апреля, 11:39
Мирных украинцев разгоняли слезоточивым газом

Пострадавших забрала скорая помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне мирных протестующих против российской оккупации разогнали слезоточивым газом. Об этом сообщает канал "Украина 24".

В результате разгона серьезно пострадали четыре человека, рассказал корреспондент телеканала.

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  • Женщина, 71 год – разрыв легкого, ожоги грудной клетки.
  • Мужчина, 50 лет – открытый перелом ноги
  • Два мужчины — химические ожоги глаз и носоглотки, оказана помощь на месте.

Напомним, оккупационные российские войска заняли здание Херсонской обладминистрации еще 1 марта.

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