У Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, є поранені

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У Херсоні мирних протестувальників проти російської окупації розігнали сльозогінним газом. Про це повідомляє канал "Україна 24" .

Внаслідок розгону серйозно постраждали чотири особи, розповів кореспондент телеканалу.

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Жінка, 71 рік – розрив легень, опіки грудної клітки.

Чоловік, 50 років – відкритий перелом ноги

Два чоловіки — хімічні опіки очей та носоглотки, надано допомогу на місці.

Нагадаємо, окупаційні російські війська зайняли будівлю Херсонської обладміністрації ще 1 березня.

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