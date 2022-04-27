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У Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, є поранені

Марія Николаєнко
27 квітня, 11:39
Мирних українців розганяли сльозогінним газом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні мирних протестувальників проти російської окупації розігнали сльозогінним газом. Про це повідомляє канал "Україна 24" .

Внаслідок розгону серйозно постраждали чотири особи, розповів кореспондент телеканалу.

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  • Жінка, 71 рік – розрив легень, опіки грудної клітки.
  • Чоловік, 50 років – відкритий перелом ноги
  • Два чоловіки — хімічні опіки очей та носоглотки, надано допомогу на місці.

Нагадаємо, окупаційні російські війська зайняли будівлю Херсонської обладміністрації ще 1 березня.

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