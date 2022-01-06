В Казахстан прибудут миротворцы, а над Донецкой областью заметили самолеты НАТО — главные новости за ночь

Миротворцы будут пытаться урегулировать обстановку в Казахстане, а за ситуацией на востоке Украины следят самолеты НАТО/Фото: NUZ.KZ, Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Совет ОДКБ направит в Казахстан миротворцев — премьер-министр Армении

Совет коллективной безопасности ОДКБ направит коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Миротворцев введут на определенный срок из-за массовых протестов в стране.

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Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что в Казахстан введут миротворцев/Фото: NUZ.KZ, facebook.com/nikol pashinyan, коллаж: "Сегодня"

В небе над Донецкой областью заметили самолеты НАТО

Воздушная разведка НАТО, которая по приглашению правительства Украины летает в нашем воздушном пространстве с конца декабря, добралась уже до Киева и других крупных городов страны, а также в очередной раз проверила позиции боевиков. 5 января в нашем небе были замечены Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing E-8C.

Воздушная разведка НАТО изучила позиции боевиков на Донбассе/Коллаж: "Сегодня"

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В Киеве возле жилого дома нашли труп девушки

В Киеве на улице Ивана Выговского нашли тело девушки. Труп лежал в поле. На месте находки работала полиция, которая сейчас выясняет все подробности смерти девушки.

Причина смерти девушки пока неизвестна/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"

В Одессе за утилизацию новогодних елок можно получить сладкий бонус

В Одессе открыли пункты переработки новогодних елок, которые не успели продать. Ранее непроданные деревья были разбросаны по улице. За утилизацию новогодних елок можно будет получить конфеты.

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