У Казахстан прибудуть миротворці, а над Донецькою областю помітили літаки НАТО — головні новини за ніч

Миротворці намагатимуться врегулювати обстановку в Казахстані, а за ситуацією на сході України стежать літаки НАТО/Фото: NUZ.KZ, Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
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Рада ОДКБ направить у Казахстан миротворців — прем'єр-міністр Вірменії
Рада колективної безпеки ОДКБ направить колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворців введуть на певний строк через масові протести в країні.
У небі над Донецькою областю помітили літаки НАТО
Повітряна розвідка НАТО, яка на запрошення уряду України літає в нашому повітряному просторі з кінця грудня, дісталася вже Києва та інших великих міст країни, а також вкотре перевірила позиції бойовиків. 5 січня у нашому небі були помічені Boeing RC-135W Rivet Joint та Boeing E-8C.
У Києві біля житлового будинку знайшли труп дівчини
У Києві на вулиці Івана Виговського знайшли тіло дівчини. Труп лежав у полі. На місці знахідки працювала поліція, яка нині з'ясовує всі подробиці смерті дівчини.
В Одесі за утилізацію новорічних ялинок можна отримати солодкий бонус
В Одесі відкрили пункти переробки новорічних ялинок, які не встигли продати. Раніше не продані дерева були розкидані вулицею. За утилізацію новорічних ялинок можна буде отримати цукерки.