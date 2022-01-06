У Казахстан прибудуть миротворці, а над Донецькою областю помітили літаки НАТО — головні новини за ніч

Миротворці намагатимуться врегулювати обстановку в Казахстані, а за ситуацією на сході України стежать літаки НАТО/Фото: NUZ.KZ, Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Рада ОДКБ направить у Казахстан миротворців — прем'єр-міністр Вірменії

Рада колективної безпеки ОДКБ направить колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворців введуть на певний строк через масові протести в країні.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявив, що в Казахстан введуть миротворців/Фото: NUZ.KZ, facebook.com/nikol pashinyan, колаж: "Сьогодні"

У небі над Донецькою областю помітили літаки НАТО

Повітряна розвідка НАТО, яка на запрошення уряду України літає в нашому повітряному просторі з кінця грудня, дісталася вже Києва та інших великих міст країни, а також вкотре перевірила позиції бойовиків. 5 січня у нашому небі були помічені Boeing RC-135W Rivet Joint та Boeing E-8C.

Повітряна розвідка НАТО вивчила позиції бойовиків на Донбасі/Колаж: "Сьогодні"

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У Києві біля житлового будинку знайшли труп дівчини

У Києві на вулиці Івана Виговського знайшли тіло дівчини. Труп лежав у полі. На місці знахідки працювала поліція, яка нині з'ясовує всі подробиці смерті дівчини.

Причина смерті дівчини наразі невідома/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"

В Одесі за утилізацію новорічних ялинок можна отримати солодкий бонус

В Одесі відкрили пункти переробки новорічних ялинок, які не встигли продати. Раніше не продані дерева були розкидані вулицею. За утилізацію новорічних ялинок можна буде отримати цукерки.

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