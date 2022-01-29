В Киев идет мокрый снег: свежий прогноз погоды на неделю

В Киеве будет мокрый снег. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в ближайшую неделю будет преимущественно солнечной. При этом синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Также за несколько дней ветер достигнет скорости до 15 м/с.

Об этом сообщает Gismeteo.

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В Киеве 29 января столбики термометров в течение суток будут варьироваться в пределах −5...0 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 6-13 м/с.

Уже 30 и 31 января ветер в столице усилится до 15 м/с. Температура воздуха днем составит от 0 до 3 градусов тепла, а ночью будет до -5 градусов.

Самая холодная ночь в Киеве будет 2 февраля – до -15 градусов. А 4 февраля в столице днем ожидается -5 градусов.

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Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега 30 и 31 января, а также 3, 6 и 7 февраля.