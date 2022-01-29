У Київ йде мокрий сніг: свіжий прогноз погоди на тиждень

У Києві буде мокрий сніг. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода у Києві протягом найближчого тижня буде переважно сонячною. Водночас синоптики прогнозують опади у вигляді вологого снігу. Також за кілька днів вітер сягне швидкості до 15 м/с.

Про це повідомляє Gismeteo.

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У Києві 29 січня стовпчики термометрів протягом доби варіюватимуться в межах -5...0 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю 6-13 м/с.

Вже 30 та 31 січня вітер у столиці посилиться до 15 м/с. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 3 градусів тепла, а вночі до -5 градусів.

Найхолодніша ніч у Києві буде 2 лютого – до -15 градусів. А 4 лютого у столиці вдень очікується -5 градусів.

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До того ж, синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу 30 та 31 січня, а також 3, 6 та 7 лютого.