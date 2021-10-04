В Киеве чиновник и подрядчик украли из бюджета 750 тысяч гривен

Чиновника и подрядчика обвинили в хищении средств. Фото: коллаж "Сегодня".

Двум должностным лицам сообщили о подозрении в хищении денежных средств, выделенных на реконструкцию помещений Дворца торжественных событий в Киеве. Подрядная организация заключала договор с КП "Ватутинскинвестбуд".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Детали происшествия

4 октября Деснянская окружная прокуратура сообщила о подозрении в хищении средств на реконструкцию Дворца торжественных событий экс-руководителю коммунального предприятия и подрядчику.

Согласно договору, подрядная организация осуществляла работы по реконструкции помещений зала. Но позже выяснилось, что руководитель подрядной фирмы внес в официальные документы ложные сведения об объемах проведенных работ.

В результате он получил деньги из местного бюджета за фактически невыполненные работы.

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Экс-руководителя КП и подрядчика обвинили в краже денег. Фото: Киевская городская прокуратура.

Какую сумму похитили

Столичному бюджету нанесли ущерб на сумму около 500 тысяч гривен. Кроме того, эта же подрядная организация обвиняется в присвоении еще 750 тыс. гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию помещения этого же дворца торжественных событий.

Должностные лица украли большую сумму. Фото: "Корреспондент".

Экс-руководителя КП также обвинили в похищении денежных средств

В ходе расследования были уличены незаконные действия экс-руководителя КП "Ватутинскинвестбуд". Сообщается, что он ненадлежащим способом исполнял свои служебные обязанности – не контролировал выполнение работ.

Также из-за этого из местного бюджета за невыполненные работы перечислили денежные средства в размере 750 тысяч гривен.

К слову, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

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