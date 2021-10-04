У Києві чиновник і підрядник вкрали з бюджету 750 тисяч гривень

Чиновника і підрядника звинуватили у розкраданні коштів. Фото: колаж "Сегодня".

Двом посадовцям повідомили про підозру у розкраданні грошових коштів, виділених на реконструкцію приміщень Палацу урочистих подій в Києві. Підрядна організація укладала договір з КП "Ватутінськінвестбуд".

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Реклама

Деталі події

4 жовтня Деснянська окружна прокуратура повідомила про підозру у розкраданні коштів на реконструкцію Палацу урочистих подій екскерівнику комунального підприємства та підряднику.

Згідно з угодою, підрядна організація здійснювала роботи з реконструкції приміщень залу. Але пізніше з'ясувалося, що керівник підрядної фірми вніс до офіційних документів неправдиві відомості про об'єми проведених робіт.

У підсумку він отримав гроші з місцевого бюджету за фактично невиконані роботи.

Реклама

Екскерівника КП і підрядника звинуватили у крадіжці грошей. Фото: Київська міська прокуратура.

Яку суму викрали

Столичному бюджету завдали збитків на суму близько 500 тисяч гривень. Крім того, ця ж підрядна організація звинувачується у привласненні ще 750 тис. гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщення цього ж палацу урочистих подій.

Службові особи вкрали велику суму. Фото: "Кореспондент".

Екскерівника КП також звинуватили у викраденні коштів

Під час розслідування було викрито незаконні дії екскерівника КП "Ватутінськінвестбуд". Повідомляється, що він неналежним способом виконував свої службові обов'язки – не контролював виконання робіт.

Також через це з місцевого бюджету за невиконані роботи перерахували грошові кошти в розмірі 750 тисяч гривень.

До речі, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Читайте також

У Києві СБУ спіймала на хабарництві майора поліції. Він обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" чужий бізнес.

В Одеській області правоохоронці затримали голову громадської організації за вимагання грошей у підприємців.