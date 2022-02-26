В Киеве метро переходит в режим бомбоубежища, перевозок не будет

Движение поездов в столичной подземке прекращено / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что киевский метрополитен прекращает перевозку граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Столичный метрополитен перешел в режим укрытие. Транспортные перевозки осуществляться не будут", – написал он.

В апреле 2021 года киевские власти решили расконсервировать бомбоубежища. По подсчетам специалистов, таких объектов в Киеве – около пяти тысяч. Большинство из них – это обычные подвалы многоэтажек, из которых убрали мусор и потравили крыс в 2014 году

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Все убежища Киева, включая станции метро, способны в случае необходимости вместить более 2,8 млн человек.

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На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").