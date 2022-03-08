В Киеве появилась карта источников питьевой воды

Киевляне могут найти онлайн, где набрать воду / Фото: Коллаж: Сегодня
В приложении "Киев Цифровой" появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами. Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич в своем Telegram-канале.
Также карта доступна по ссылке.
Ситуация в Киеве
- Российские войска готовятся к штурму Киева и начали перегруппировку, сообщили в Минобороны Украины. К атаке планируется приобщить самые боеспособные части и подразделения из состава полка кадыровцев, 27 отряда СПП "Кузбасс", 604 центра СПП "Витязь".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская ПВО в 20:30 7 марта сбила над Киевом вражеский самолет.
- Для детей, спасающихся от бомбежки, в киевском метро начали крутить мультики. Проектор установили на станции метро "Дорогожичи".
- Также мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что киевский метрополитен прекращает перевозку граждан и полностью переходит в режим бомбоубежищ.
- Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Мэр Киева Виталий Кличко 7 марта отметил, что оккупанты целенаправленно убивают мирных жителей.