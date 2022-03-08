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В Киеве появилась карта источников питьевой воды

Мария Николаенко
8 марта, 13:31
Посмотреть местонахождение бюветов и бесплатных автоматов можно в приложении Киев Цифровой

Киевляне могут найти онлайн, где набрать воду / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Киев Цифровой" появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами. Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич в своем Telegram-канале.

Также карта доступна по ссылке.

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Ситуация в Киеве

  • Российские войска готовятся к штурму Киева и начали перегруппировку, сообщили в Минобороны Украины. К атаке планируется приобщить самые боеспособные части и подразделения из состава полка кадыровцев, 27 отряда СПП "Кузбасс", 604 центра СПП "Витязь".
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская ПВО в 20:30 7 марта сбила над Киевом вражеский самолет.
  • Для детей, спасающихся от бомбежки, в киевском метро начали крутить мультики. Проектор установили на станции метро "Дорогожичи".
  • Также мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что киевский метрополитен прекращает перевозку граждан и полностью переходит в режим бомбоубежищ.
  • Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Мэр Киева Виталий Кличко 7 марта отметил, что оккупанты целенаправленно убивают мирных жителей.