Оккупанты ударили ракетами по телевышке в Киеве, есть жертвы (видео)

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке на Дорогожичах, есть погибшие.

Реклама

В результате обстрела есть погибшие, их количество уточняется. Соответствующее видео опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

"Весь цивилизованный мир, смотри и ужасайся! Последствия удара по киевской телебашне. Еще час назад это были живые люди! Чьи-то матери, отцы, дети!" – написал он.

В то же время, никто из сотрудников телевышки в результате обстрела не пострадал, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Оккупанты анонсировали ракетный удар по Киеву

Министерство обороны Российской Федерации объявило, что нанесет удары высокоточным оружием по объектам в Киеве.

Реклама

"В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве (72 ЦИПСО ВМС Украины. – Ред.) будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – говорится в заявлении.

В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.