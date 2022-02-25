В Киеве произошла серия взрывов возле ТЭЦ

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В Киеве 25 февраля возле ТЭЦ-6 произошло пять взрывов.
"Пять взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут у ТЭЦ-6. Аварийно спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", – сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Российские военные подобрались к столице
Городской глава Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что российские военные подобрались впритык к столице Украины. В связи с этим размещены блокпосты не только на основных въездах в город, но и будет перекрыто движение возле стратегических объектов.
"Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень тяжелой. Российские военные впритык к столице. Военные и правоохранители обезвреживают диверсионные группы", – сообщил он.
По словам мэра, под особый контроль и охрану были взяты мосты, где сейчас дежурят наша военная техника.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
Зеленский заявил, что остается в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и сообщил, что он и руководство правительства и парламента находятся в Киеве и продолжают работать.
"Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину", – говорится в сообщении.