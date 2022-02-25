У Києві сталася серія вибухів біля ТЕЦ

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У Києві 25 лютого біля ТЕЦ-6 сталося 5 вибухів.

"П'ять вибухів сталися з інтервалом у 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби їдуть туди. З'ясовуємо деталі", – повідомив мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

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Російські військові підібралися до столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що російські військові підібралися впритул до столиці України. У зв'язку з цим розміщені блокпости не лише на основних в'їздах до міста, а й буде перекрито рух біля стратегічних об'єктів.

"Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже важкою. Російські військові впритул до столиці. Військові та правоохоронці знешкоджують диверсійні групи", – повідомив він.

За словами мера, під особливий контроль та охорону було взято мости, де зараз чергує наша військова техніка.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

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Зеленський заявив, що залишається у Києві

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу та повідомив, що він і керівництво уряду та парламенту перебувають у Києві та продовжують працювати.