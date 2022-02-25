"Ми у Києві": Зеленський звернувся до українців (відео)

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу та повідомив, що він і керівництво уряду та парламенту перебувають у Києві та продовжують працювати.
Відео з'явилося в telefgam-каналі президента.
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"Ми тут. Ми у Києві. Ми захищаємо Україну" , – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 25 лютого
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.
Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.