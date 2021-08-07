В Киеве прощаются в Евгением Марчуком (фото, обновлено)

На церемонию прощания пришли более сотни человек. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 7 августа, в особняке Якова Полякова (ул. Грушевского, 22), расположенном возле Мариинского дворца, проходит церемония прощания с Евгением Марчуком, бывшим премьер-министром Украины и первым главой Службы безопасности (СБУ). Евгений Кириллович скончался 5 августа от последствий коронавирусной инфекции. Ему было 80 лет.

Церемония прощания началась в 15:00. Фото: Игорь Серов

Как рассказали нам близкие Евгения Марчука, последнее время он находился в больнице, где был любимцем врачей. Евгений Кириллович умер ранним утром от остановки сердца, хотя боролся за жизнь до последнего.

В связи с похоронами улицу Грушевского перекрыли – от Крепостного переулка и до пересечения с Музейным переулком. Сами похороны состоятся на Байковом кладбище.

У гроба первого главы СБУ выставлен почетный караул. Фото: Игорь Серов

Как сообщает корреспондент "Сегодня", проститься с политиком пришло более сотни человек. Среди них – премьер-министр Денис Шмыгаль, пятый президент Украины Петр Порошенко в сопровождении жены Марины, действующий глава СБУ Иван Баканов, бывший спецслужбы Василий Грицак, секретарь СНБО Алексей Данилов, экс-министр образования Лилия Гриневич, бывший глава МИД Владимир Огрызко, экс-министр юстиции Александр Лавринович и другие официальные ответственные лица. Также был замечен кинорежиссер и директор Национальной киностудии им. А. Довженко Олесь Янчук.

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Мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким покойного.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт – неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", – написал Зеленский на странице в Twitter.

Напомним, что с ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.