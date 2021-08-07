У Києві прощаються в Євгеном Марчуком (фото, оновлено)

У суботу, 7 серпня, в особняку Якова Полякова (вул. Грушевського, 22), розташованому біля Маріїнського палацу, проходить церемонія прощання з Євгеном Марчуком, колишнім прем'єр-міністром України і першим головою Служби безпеки (СБУ). Євген Кирилович помер 5 серпня від наслідків коронавірусної інфекції. Йому було 80 років.

Церемонія прощання почалася о 15:00. Фото: Ігор Сєров

Як розповіли нам близькі Євгена Марчука, останнім часом він перебував у лікарні, де був улюбленцем лікарів. Євген Кирилович помер рано вранці від зупинки серця, хоча боровся за життя до останнього.

У зв'язку з похороном вулицю Грушевського перекрили – від Кріпосного провулка і до перетину з Музейним провулком. Саме поховання відбудеться на Байковому кладовищі.

Біля труни першого глави СБУ виставлена почесна варта. Фото: Ігор Сєров

Як повідомляє кореспондент "Сегодня", попрощатися з політиком прийшло більше сотні людина. Серед них:

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прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

п'ятий президент України Петро Порошенко в супроводі дружини Марини,

чинний глава СБУ Іван Баканов;

колишній глава СБУ Василь Грицак,

секретар РНБО Олексій Данилов;

екс-міністр освіти Лілія Гриневич;

колишній глава МЗС Володимир Огризко;

екс-міністр юстиції Олександр Лавринович та інші офіційні відповідальні особи;

кінорежисер і директор Національної кіностудії ім. О. Довженка Олесь Янчук.

Вінків і квітів для прощання з колишнім прем'єр-міністром принесли настільки багато, що для них виділили цілий автобус.

Ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким покійного.

"Не стало генерала Євгена Марчука. Все своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки в тому числі його зусиллям в ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, який зберігається досі. Його досвід – неоціненний. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять", – написав Зеленський на сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що з листопада 2018 року по травень 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі.