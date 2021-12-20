В Киеве тепловоз протаранил автомобиль с ребенком, а на Новый год могут отменить рождественский пост — главные новости за ночь

В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и тепловоза, а Епифаний заявил, что ПЦУ может отменить пост на Новый год/Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Застолье закончилось убийством: в Днепре 19-летний парень до смерти избил своего отца
В Днепре 19-летний парень по неизвестным причинам до смерти избил своего отца. Известно, что до инцидента они вместе употребляли алкоголь.
Протащил несколько метров: в Киеве тепловоз врезался в автомобиль с ребенком
В Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Тепловоз протаранил легковушку, в которой находился ребенок и еще два человека. К счастью, погибших в аварии нет.
Весит почти 100 килограммов: в Одессе испекли гигантский рождественский кекс
В Одессе испекли рекордно большой рождественский кекс. Он состоит из 70 частей и весит 92 килограмма. Кекс попал в книгу рекордов Украины.
В Украине могут отменить пост на Новый год
Православная церковь Украины может ослабить или отменить пост на Новый год, который важен для верующих, празднующих Рождество 7 января. Отмена поста возможна на два дня.