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В Киеве включили сирену воздушной тревоги

Наталья Магдык
25 февраля, 14:40
Все должны перейти в убежище или же, кто дома, отойти от окон

Жителей городов призывают прятаться в убежища. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве прозвучала сирена "воздушной тревоги". Власти столицы призвали жителей не паниковать. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости и спускаться в укрытия.

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