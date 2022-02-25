В Киеве включили сирену воздушной тревоги

Жителей городов призывают прятаться в убежища. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве прозвучала сирена "воздушной тревоги". Власти столицы призвали жителей не паниковать. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости и спускаться в укрытия.

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