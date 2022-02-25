У Києві включили сирену повітряної тривоги

Мешканців міст закликають ховатися у сховища. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пролунала сирена "повітряної тривоги". Влада столиці закликала мешканців не панікувати. Про це повідомляє пресслужба КМДА вTelegram-каналі.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян зробити запаси води, їжі та речей першої необхідності та спускатися у укриття.

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