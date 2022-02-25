У Києві включили сирену повітряної тривоги

Мешканців міст закликають ховатися у сховища. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві пролунала сирена "повітряної тривоги". Влада столиці закликала мешканців не панікувати. Про це повідомляє пресслужба КМДА вTelegram-каналі.
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян зробити запаси води, їжі та речей першої необхідності та спускатися у укриття.
Вторгнення Росії до України
- Упродовж першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один у Черкаській області.
- Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Крім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
- Тим часом під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
- А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоби швидше припинити війну в Україні.
- Після злочинного вторгнення Росії до України, де вона зазнала величезних втрат, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів із Києвом.