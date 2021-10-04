В Киевской области во время пожара в больнице умерла пациентка

Всех, кто находился в помещении отделения эвакуировали / Коллаж "Сегодня"
В Белой Церкви Киевской области случился пожар в городской больнице. Умерла 74-летняя пациентка.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Что случилось
По предварительной информации, пожар в отделении стационара вызвал включен обогреватель в одной из палат. Электроприбор был неисправным. От него загорелся матрас одного из пациентов.
Всех, кто находился в помещении отделения, эвакуировали. Одна из пациенток, 74-летняя местная жительница, которая находилась на лечении после инфаркта, к сожалению, умерла уже на улице.
Как избежать пожара из-за обогревателя
Главное — любой обогреватель не ставить под розеткой, чтобы та не плавилась от его тепла, и не накрывать. Кроме того, не следует использовать удлинители. Потому что, если проводка слабая — короткого замыкания не избежать.
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