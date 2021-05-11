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В Молдове задержали подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

11 мая, 12:02

Юлия Ляхова

30-летнего мужчину задержали при въезде в Молдову, информации о его сообщниках пока нет

Одного из подозреваемых в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса арестовали при въезде в Молдову.

Об этом сообщает издание Ava.

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Подозреваемый – 30-летний мужчина. Как сообщают молдавские СМИ, 10 мая ему выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Чауса.

Что произошло?

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