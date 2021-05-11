В Молдове задержали подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

30-летнего мужчину задержали при въезде в Молдову, информации о его сообщниках пока нет

Одного из подозреваемых в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса арестовали при въезде в Молдову.

Об этом сообщает издание Ava.

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Подозреваемый – 30-летний мужчина. Как сообщают молдавские СМИ, 10 мая ему выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Чауса.

Что произошло?

3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса , который бежал из Украины и был объявлен в международный розыск.

, который бежал из Украины и был объявлен в международный розыск. СБУ открыла уголовное производство по фактам похищения и незаконной переправки Чауса через государственную границу.

через государственную границу. Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Она утверждала, что ее муж не собирался уклоняться от правосудия и ожидал решения, чтобы вернуться в Украину.

Пять лет назад судью называли "легендарным" после того, как он погорел на взятке в 150 тыс. долларов. Ее Чаус якобы хранил в стеклянной банке во дворе своего дома.