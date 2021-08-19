В Кривом Роге прощаются с погибшим мэром – у входа в театр выстроилась очередь (онлайн)

В четверг, 19 августа, в Кривом Роге прощаются с мэром города Константином Павловым, которого 15 августа нашли застреленным на пороге собственного дома.Прощание с Павловым проходит в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко. Позже там же начнется панахида.

"Сегодня" ведет онлайн-трансляцию с места.

9:00 Тело Павлова привезли в театр, где уже выстроилась очередь, чтобы проводить его в последний путь.

9:15 Несмотря на раннее время и будний день, возле театра уже много людей. Жители города приходят с цветами, чтобы проститься с мэром.

"Ожидаем до 20.000 людей. Всем дадим возможность попрощаться с мэром", – сообщили представители мэрии на месте.

9:35 На кадрах с места видно, что у главного входа в театр разместили фото Константина Павлова с чёрной лентой. А возле здания дежурит кордон полиции – улицу по периметру перекрыли.

Что известно о Константине Павлове?

Родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.

В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.