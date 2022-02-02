В Кропивницком прогремел мощный взрыв в многоэтажке – есть погибший и раненые (фото, видео)

Погиб по меньшей мере один человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кропивницком произошел взрыв газа в квартире девятиэтажки. Три человека травмированы, из них двое детей. Один погибший.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Как отметили в ГСЧС, 2 февраля в 15:59 к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 – ликвидировали.

"В результате происшествия погиб 1 человек и 3 человека пострадали, из них 2 ребенка. Разрушений несущих конструкций нет", – сообщили спасатели.

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Место события. Фото: ГСЧС

Основные причины взрыва газа в Украине:

самовольная установка газовых приборов с нарушением норм и правил;

самопроизвольное вмешательство в систему воздухообмена, в частности установка герметичных пластиковых окон и дверей без дополнительной вентиляции;

установка газовых водонагревателей в помещениях, не отвечающих требованиям монтажа и эксплуатации, в частности в ванных комнатах;

применение вентиляционных гофрированных патрубков толщиной 1 мм в местах подсоединения газового оборудования к дымоходу.

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