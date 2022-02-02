У Кропивницькому прогримів потужний вибух у багатоповерхівці – є загиблий та поранені (фото, відео)

Загинула щонайменше одна людина. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кропивницькому стався вибух газу в квартирі дев'ятиповерхівки. Троє осіб травмовані, з них двоє дітей. Один загиблий.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Подробиці

Як зазначили в ДСНС, 2 лютого о 15:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Попова. О 16:44 пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів, а о 17:03 – ліквідували.

"Внаслідок події загинула 1 особа та 3 особи постраждало, з них 2 дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає", – повідомили рятувальники.

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Місце події. Фото: ДСНС

Основні причини вибуху газу в Україні:

самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;

самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;

встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;

застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу.

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