В Луцке из-за взрывов в аэропорту остановили работу котельной – детали

Взрывы в Луцке. Скриншот с видео
Из-за взрывов на военном аэродроме в Луцке временно остановили котельную на улице Карбышева, 2.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук, ссылаясь на данные коммунального предприятия "Луцктепло".
Эта котельная одна из самых больших в городе. Сейчас ее персонал отпустили с рабочих мест.
"Из-за взрывов, произошедших в районе военного аэродрома, было принято решение о временной остановке котельной, расположенной ближе всего к объекту", – отметили тепловики.
На сайте "Луцктепло" также отметили, что работа котельной и обеспечение услугами будут возобновлены, как только ситуация стабилизируется.
Остальные объекты предприятия работают в штатном режиме.
Обстрел аэропорта в Луцке
Утром 24 февраля на военном аэродроме города Луцк были слышны взрывы. Мэр города Игорь Полищук заявил, что в связи с ситуацией обучение в детских садах и школах приостановлено на неопределенный срок.
Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Владимир Зеленский. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:
- Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
- Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
- Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения .