У Луцьку через вибухи в аеропорту зупинили роботу котельні – деталі

Вибухи у Луцьку. Скріншот з відео

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Через вибухи на військовому аеродромі у Луцьку тимчасово зупинили котельню на вулиці Карбишева, 2.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук, посилаючись на дані комунального підприємства "Луцьктепло".

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Ця котельня є однією з найбільших у місті. Наразі її персонал відпустили з робочих місць.

"Через вибухи, що сталися в районі військового аеродрому, було прийнято рішення про тимчасову зупинку котельні, що розташована найближче до об'єкта", – зазначили тепловики.

На сайті "Луцьктепло" також зауважили, що роботу котельні та забезпечення послугами буде відновлено, як тільки ситуація стабілізується.

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Решта об'єктів підприємства працюють в штатному режимі.

Обстріл аеропорту в Луцьку

Зранку 24 лютого у військовому аеропорту міста Луцька були чутні вибухи. Мер міста Ігор Поліщук заявив, що у зв'язку із ситуацією навчання у школах та дитячих садках зупинено на невизначений строк.

Раніше про введення воєнного стану в Україні повідомив президент Володимир Зеленський. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.

вся медична система столиці працює у посиленому режимі. Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

Влада закликає українців не панікувати, по змозі залишатися вдома та стежити лише за офіційними джерелами інформації