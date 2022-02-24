В Луцке слышны взрывы в аэропорту (видео)

Взрывы в Луцке. Скриншот с видео

В Луцке с утра были слышны взрывы в районе военного аэропорта. Соответствующие видео публикуют в соцсетях, а местные власти вводят меры предосторожности.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня"

Реклама

В связи с ситуацией обучение в школах и детских садах приостанавливается с сегодняшнего дня на неопределенный период, написал городской голова Луцка Игорь Полищук.

"Взрывы, которые слышны в городе, раздаются со стороны военного аэродрома. Их происхождение и обстоятельства устанавливаются", – подчеркнул Игорь Полищук.

Военное положение в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

Реклама

Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме. Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Власти призывают украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома и следить только за официальными источниками информации