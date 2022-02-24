У Луцьку чути вибухи в аеропорту (відео)

Вибухи у Луцьку. Скріншот з відео

У Луцьку зранку було чутно вибухи в районі військового аеропорту. Відповідні відео публікують у соцмережах, а місцева влада вводить запобіжні заходи.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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У зв'язку із ситуацією навчання у школах та дитячих садках зупиняється з сьогоднішнього дня на невизначений період, написав міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Вибухи, які чути у місті, лунають із боку військового аеродрому. Їхнє походження та обставини встановлюються", – наголосив Ігор Поліщук.

Воєнний стан в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

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Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.

вся медична система столиці працює у посиленому режимі. Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

Влада закликає українців не панікувати, по змозі залишатися вдома та стежити лише за офіційними джерелами інформації