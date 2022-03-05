В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры: сколько людей вывезут

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Украина достигла договоренностей об открытии гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе с 09:00.
Про это сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
О чем договорились
"Мы согласовали при посредничестве Международного комитета Красного Креста маршруты, как будет происходить движение колонны, завоз гуманитарных грузов по этому каналу, и получили подтверждение с российской стороны", – заявила она.
По ее словам, маршруты следующие:
- Мариуполь. Планируется вывезти более 200 тысяч человек: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
- Волноваха. Планируется вывезти более 15 тыс. человек: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.
"Красный Крест обеспечивает гарантию режима прекращения огня, будет присутствовать во главе колонны, которая будет следовать по указанным маршрутам. Соответствующие местные администрации начали режим оповещения, а также сбора. Точки сбора – центральные площади Волновахи и Мариуполя", – отметила министр.
Обращение к РФ
По информации Верещук, в районе заявленного маршрута российские войска не вправе использовать режим тишины и продвигаться вперед:
"Я хочу обратиться к российским властям и сказать следующее. Мы договорились при посредничестве Красного Креста, используя международные конвенции, что будет соблюден режим тишины. Там не должно быть ни одного продвижения российских войск".
Напомним, в Мариуполе с 11 утра начинается эвакуация мирного населения, которая будет осуществляться с трех точек.
Украинские защитники за неделю обезвредили свыше 100 российских военных, штурмующих Мариуполь.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты наступали на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы – Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.