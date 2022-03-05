В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры: сколько людей вывезут

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Украина достигла договоренностей об открытии гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе с 09:00.

Про это сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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О чем договорились

"Мы согласовали при посредничестве Международного комитета Красного Креста маршруты, как будет происходить движение колонны, завоз гуманитарных грузов по этому каналу, и получили подтверждение с российской стороны", – заявила она.

По ее словам, маршруты следующие:

Мариуполь . Планируется вывезти более 200 тысяч человек: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

. Планируется вывезти более 200 тысяч человек: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье. Волноваха. Планируется вывезти более 15 тыс. человек: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

"Красный Крест обеспечивает гарантию режима прекращения огня, будет присутствовать во главе колонны, которая будет следовать по указанным маршрутам. Соответствующие местные администрации начали режим оповещения, а также сбора. Точки сбора – центральные площади Волновахи и Мариуполя", – отметила министр.

Обращение к РФ

По информации Верещук, в районе заявленного маршрута российские войска не вправе использовать режим тишины и продвигаться вперед:

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"Я хочу обратиться к российским властям и сказать следующее. Мы договорились при посредничестве Красного Креста, используя международные конвенции, что будет соблюден режим тишины. Там не должно быть ни одного продвижения российских войск".

Напомним, в Мариуполе с 11 утра начинается эвакуация мирного населения, которая будет осуществляться с трех точек.

Украинские защитники за неделю обезвредили свыше 100 российских военных, штурмующих Мариуполь.

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Ситуация в Украине 4 марта