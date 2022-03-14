В Минэкономики рассказали, во сколько обойдется восстановление инфраструктуры после вторжения оккупантов

На восстановление инфраструктуры уже нужны миллиарды долларов/Фото: коллаж: "Сегодня"

На восстановление в Украине разрушенной инфраструктуры нужно 119 млрд долларов. Эта сумма растет с каждым днем.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире информационного телемарафона.

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По его словам, есть два подхода к подсчету потерь из-за войны. Первый заключается в том, чтобы оценить восстановление разрушенной инфраструктуры.

"Речь идет о транспортной инфраструктуре, социальной инфраструктуре. Мы видим, как враг пытается уничтожить даже детские сады, школы, больницы. И после войны нам придется все это восстанавливать. Поэтому сумма восстановления это и есть первый объем потерь... Если говорить о конкретных цифрах, то Министерство экономики подсчитывает в режиме онлайн. На сегодня сумма восстановления инфраструктуры, которая уже разрушена, составляет более 119 млрд долларов, и с каждым днем войны, к сожалению, эта сумма увеличивается", — сказал Кудин.

Второй объем потерь — это потери внутреннего валового продукта из-за того, что значительная часть предприятий сегодня приостановила свою деятельность.

"Что касается ВВП, то мы сможем подвести итоги, только когда закончится первый полный месяц, когда экономика перешла на военный режим, то есть, в апреле мы сможем подвести промежуточные итоги марта", — отметил заместитель министра экономики.

Война продолжается

Сидя в своем бункере международный преступник Владимир Путин продолжает штамповать безумные планы по захвату хоть чего-то в Украине. Теперь в бункере родилась идея, переодеть в форму армии России белорусских солдат и отправить их на верную гибель в Украину.

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Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерации. Они сегодня имеют большое желание, одеть в форму РФ солдат белорусских военных частей. Многие из них отказываются воевать против нашей страны. Однако сейчас ФСБ Российской Федерации и ее службы, которые есть на территории Беларуси, сегодня уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, скажем так, лекалам, заходить на нашу территорию. Однако мы для этого развития события готовы и я предупреждаю, если мы тут будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как на сегодня имеют россияне, вместе с чеченами", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, он разделяет россиян и чеченцев, потому что это два совершенно разных народа.

"На сегодня чеченцы выполняют такую функцию, которую в свое время выполняли нквэдисты. Когда, если кто-то отступал, они стреляли им в спину. Тот случай, который вчера произошел на территории Киевской области, когда чечены застрелили 11 россиян, это вообще ситуация, которая выходит за границы здорового разума", – сказал Данилов в эфире.

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