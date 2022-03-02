Оккупанты разрушают инфраструктуру украинских городов

Оккупанты бьют из реактивных систем залпового огня по жилым массивам

В Украине седьмой день войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики уничтожают инфраструктуру мирных городов. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"Сегодня оккупанты ударили из ствольной артиллерии и из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Попасной, а также по Попаснянскому ремонтно-вагонному заводу. В Северодонецке оккупанты обстреляли детский сад. В течение суток подразделениями ГСЧС Донецкой и Луганской областей осуществлено 11 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. Ликвидировано 4 пожара, где из огня спасен 1 человек", – говорится в сообщении.

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Также осуществлено 5 привлечений к оказанию помощи населению. В частности, были эвакуированы из населенных пунктов Чабановка и Комишивате 7 человек, из них 6 детей.

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Кроме этого, подразделениями ГСЧС Украины в Луганской области в городе Старобельск обеспечено электропитание магазина с целью реализации продуктов питания населению. Произведена уборка обломков после обстрела в городе Новоайдар. Обеспечен развоз питьевой воды, продуктов питания и средств гигиены до 2 мест укрытия в городе Северодонецк.

В настоящее время

отсутствует газоснабжение в населенном пункте Буровское в результате повреждения газопровода. Работы по восстановлению пока не производятся;

поврежден газопровод в населенном пункте Лисичанск;

в результате повреждения линии электропередачи отсутствует электроснабжение и теплоснабжение в населенном пункте Лисичанск. Без тепла осталось 1264 абонента и без электроснабжения – 4134 абонента;

в результате обесточивания Светличанской насосной станции в населенном пункте Лисичанск без водоснабжения остались населенные пункты Нижнее, Светличное и Новотошковка;

без газоснабжения осталась городская администрация и 15 жилых домов в населенном пункте Золотое в результате повреждения газопровода низкого давления.

Согласно данным ВГА Луганской области, с 24.02.2022 года было эвакуировано около 2 тыс. человек, данные по эвакуированным с территории Донецкой области устанавливаются.