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Окупанти руйнують інфраструктуру українських міст

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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2 березня, 19:13
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Окупанти б'ють із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах
В Україні сьомий день війни
В Україні сьомий день війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники знищують інфраструктуру мирних міст. Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні окупанти вдарили зі ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Попасної, а також по Попаснянському ремонтно-вагонному заводу. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячий садок. За добу підрозділами ДСНС Донецької та Луганської областей здійснено 11 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Лквідовано 4 пожежі, де з вогню врятовано 1 особу", – йдеться в повідомленні.

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Також здійснено 5 залучень до надання допомоги населенню. Зокрема було евакуйовано з населених пунктів Чабанівка та Комишивате 7 осіб, із них 6 дітей.

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Окрім цього, підрозділами ДСНС України в Луганській області у місті Старобільськ забезпечено електроживлення магазину з метою реалізації продуктів харчування населенню. Здійснено прибирання уламків після обстрілу у місті Новоайдар. Забезпечено розвезення питної води, продуктів харчування та засобів гігієни до 2 місць укриття у місті Сєвєродонецьк.

В даний час

  • відсутнє газопостачання у населеному пункті Бурівське внаслідок пошкодження газопроводу. Роботи з відновлення поки що не проводяться;
  • пошкоджено газопровід у населеному пункті Лисичанськ;
  • внаслідок пошкодження лінії електропередачі відсутнє електропостачання та теплопостачання у населеному пункті Лисичанськ. Без тепла залишилися 1264 абоненти та без електропостачання – 4134 абоненти;
  • внаслідок знеструмлення Світличанської насосної станції в населеному пункті Лисичанськ без водопостачання залишилися населені пункти Нижнє, Світличне та Новотошківка;
  • без газопостачання залишилася міська адміністрація та 15 житлових будинків у населеному пункті Золоте внаслідок пошкодження газопроводу низького тиску.

За даними ВДА Луганської області, з 24.02.2022 року було евакуйовано близько 2 тис. осіб, дані щодо евакуйованих з території Донецької області встановлюються.

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