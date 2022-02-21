В Минобороны РФ испугались ядерного потенциала Украины – заявление Шойгу

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

"Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны", – заявил глава Минобороны Рф.

По его словам, "это крайне опасно по нескольким причинам".

Реклама

"За долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него. Там есть специалисты, которые имеют возможности большие, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях и предпринимают усилия, чтобы эти страны были денуклеаризированы", – сказал Шойгу.

По словам министра обороны РФ, "к этому добавляются националистические подразделения, батальоны, которые по всей Украине, и во многом они управляют ситуацией в тех или иных городах и областях Украины".

Украина может поставить под сомение Будапештский меморандум

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал гарантов Будапештского меморандума собраться и решить вопрос с российской агрессией против Украины. В противном случае Зеленский не исключил, что Украина поставит под сомение Будапештский меморандум, декларирующий ее безъядерный статус.

Реклама

"Если этого не произойдет или по результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение", — сказал Зеленский.

15 февраля три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума предоставить Киеву прописанные в документе гарантии на фоне сообщений о готовящемся нападении России.

В начале февраля в интервью изданию Axios Зеленский сказал, что отказ Киева от ядерного оружия в 1994 году был ошибкой.