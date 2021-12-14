В Минздраве назвали дату, когда в Украине будут продавать антибиотики по электронному рецепту

Электронные рецепты на антибиотики появятся весной следующего года/Коллаж: "Сегодня"

С 1 апреля 2022 года антибиотики в Украине будут продавать только по электронному рецепту. Страна постепенно откажется от бумажных рецептов на медицинские препараты.

Об этом в интервью Укринформу в Гааге сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

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Продажа лекарств по электронному рецепту

"С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. И дальше до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту. Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства"... Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью", — заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

Фармацевтическое страхование

Кроме того, чиновник отметил, что сейчас в нашей стране развивают фармацевтическое страхование.

"Это страхование на лекарственные средства: то есть ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные средства", — рассказал Александр Комарида.

Что такое антибиотики?

Антибиотики — это вещества, получены природным, полусинтетическим или синтетическим путем, которые уничтожают бактерии или задерживают их рост. Если придерживаться объективности в формулировках, то лишь вещества природного происхождения имеют право называться антибиотиками, а все остальные должны именоваться антибактериальными препаратами. Но для удобства все медикаменты антибактериального действия, несмотря на их природное, синтетическое или комбинированное происхождения, все-таки называют антибиотиками. Стоит отметить, что группа антибактериальных препаратов является одной из подгрупп антимикробных средств.

Действие антибиотиков не распространяется на вирусы, поэтому их применение бесполезно для лечения вирусных заболеваний (респираторных вирусных инфекций, вирусной пневмонии, гепатита, ветряной оспы, герпеса, краснухи, кори). Но их назначают в случаях тяжелого течения болезни, чтобы предотвратить вторичные бактериальные инфекции.

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