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Инсулин в Украине будут выдавать только по электронному рецепту: как и где его получить

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 октября, 11:51
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Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что был выдан первый инсулин по электронному рецепту/Коллаж: Сегодня
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что был выдан первый инсулин по электронному рецепту/Коллаж: Сегодня

В Украине начали выдавать инсулин по электронным рецептам. Вместе с тем с 1 октября страна перешла на электронные больничные.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Уже успели выдать первый рецепт

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По словам Ляшко, сегодня был выдан первый инсулин по электронному рецепту.

Сегодня в 3 ночи был выдан первый препарат по электронному рецепту. Не спрашивайте, почему в 3 ночи. Пока не знаю, но он в системе отобразился, — сообщил глава Минздрава.

Как и где можно забрать инсулин

Более 5 300 аптек и аптечных пунктов по всей Украине будут отпускать инсулин по электронным рецептам. Его можно будет получить с доплатой или бесплатно. Стоимость инсулинов аптекам отныне напрямую будет возмещать Национальная служба здоровья Украины.

Что такое инсулин

По информации Википедии, инсулин — гормон пептидной природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Влияет на многие аспекты обмена веществ практически во всех тканях. Основное действие инсулина заключается в снижении концентрации глюкозы в крови. Нарушение секреции инсулина вследствие деструкции бета-клеток — абсолютная недостаточность инсулина — является ключевым звеном патогенеза сахарного диабета 1-го типа. Нарушение действия инсулина на ткани — относительная инсулиновая недостаточность — имеет важное место в развитии сахарного диабета 2-го типа.

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