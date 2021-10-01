Інсулін в Україні видаватимуть лише за електронним рецептом: як і де його отримати

Таке нововведення запрацювало з 1 жовтня

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що був виданий перший інсулін за електронним рецептом/Колаж: Сьогодні

В Україні почали видавати інсулін за електронними рецептами. Разом з тим з 1 жовтня країна перейшла на електронні лікарняні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Вже встигли видати перший рецепт

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За словами Ляшка, сьогодні був виданий перший інсулін за електронним рецептом.

Сьогодні о 3-ій ночі був виданий перший препарат за електронним рецептом. Не запитуйте, чому о 3-ій ночі. Поки що не знаю, але він в системі відобразився, — повідомив глава МОЗ.

Як і де можна забрати інсулін

Понад 5 300 аптек і аптечних пунктів по всій Україні відпускатимуть інсулін за електронним рецептом. Його можна буде отримати з доплатою або безкоштовно. Вартість інсулінів аптекам відтепер безпосередньо буде відшкодовувати Національна служба здоров'я України.

Що таке інсулін

За інформацією Вікіпедії, інсулін — гормон пептидної природи, утворюється в бета-клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози. Впливає на багато аспектів обміну речовин практично у всіх тканинах. Основна дія інсуліну полягає в зниженні концентрації глюкози в крові. Порушення секреції інсуліну внаслідок деструкції бета-клітин — абсолютна недостатність інсуліну — є ключовою ланкою патогенезу цукрового діабету 1-го типу. Порушення дії інсуліну на тканини — відносна інсулінова недостатність — має важливе місце в розвитку цукрового діабету 2-го типу.

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