В молчании рождается нацизм: Зеленский обратился к евреям из-за преступлений России

Зеленский возмутился бомбардировкой в районе телевышки / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем евреям мира после бомбежки Россией Бабьего Яра в Киеве.

"Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве. И мы все снова погибли в Бабьем Яру – от ракетного удара. Хотя весь мир обещает, обещает постоянно – никогда снова. Для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр — это особенная часть Киева. Особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место – мишенью для ракет? Вы убиваете вторично жертв Холокоста", — сказал он.

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Зеленский напомнил, что во времена советской власти там на костях был построен телецентр, спортивный комплекс, хозяйственные постройки, парк — чтобы затереть подлинную историю Бабьего Яра. Он призвал евреев по всему миру не молчать о преступлениях России.

"Но за что его бомбили?.. Это уже за пределом человечности. Такой ракетный удар свидетельствует о том, что для многих людей в России наш Киев совершенно чужд. Они ничего не знают о нашей столице, о нашей истории. Но у них есть приказ – стереть нашу историю. Стереть нашу страну. Стереть нас всех. В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны сто тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира – разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев", — сказал он.

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