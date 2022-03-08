В МВД объяснили, что будут делать с пленными оккупантами

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что будет с военнопленными / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права. Все российские военнопленные будут работать на восстановление экономики Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время всеукраинского телемарафона, передает МВД Украины.

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"И именно это отличает нас от российского агрессора, который стреляет по мирному населению, наносит ракетно-бомбовые удары по помещениям. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими" , – сказал он.

Первый заместитель главы МВД отметил, что Украина будет использовать все возможности, которые дают Женевские конвенции по военнопленным.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди впоследствии будут работать на восстановление экономики Украины" , – добавил Енин.

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В Николаевской области ВСУ взяли в плен группу оккупантов

В Снегиревке Николаевской области украинские военные взяли в плен группу оккупантов. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Повезло им – не удобрили нашу землю!" – написал Антон Геращенко.

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