В направлении Чернигова разбили дивизион российских "Искандеров-М", обстреливавших мирных людей

ВСУ разбили вражеские "Искандеры". / Фото: Коллаж: Сегодня

На Черниговском направлении подразделение оперативного командования "Север" уничтожило дивизион российских комплексов "Искандер-М".

Об этом сообщило Оперативное командование "Север" в Facebook.

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Уничтоженный дивизион оккупантов обстреливал мирное население Украины.

Фото: иллюстративное

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Ситуация в Чернигове

По состоянию на утро 10 марта город остается временно без газоснабжения.

"Перебита 500-я магистральная сеть давлением 3 мегапаскаля – это высокое давление. Есть проблема "на передке" переварить этот участок сети. Предпринимаем усилия по переподключению газа, поскольку город закольцован. Ищем техническую возможность завода газа из другой сети, другого ГРП", – рассказал мэр Чернигова Александр Атрошенко.

В городе и окрестностях продолжаются ожесточенные обстрелы и бои. Люди пытаются покинуть Чернигов, но гуманитарных коридоров нет.

Есть информация о четырех погибших и трех раненых в результате обстрела оккупантами группы граждан, которые 9 марта пешком выбиралась из Чернигова.

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По данным Департамента здравоохранения ОГА, с 24 февраля по 9 марта в боях на Черниговщине погиб 171 человек, из них 77 – гражданские лица (может быть больше, такое количество тел смогли доставить в морг. – Ред.).

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