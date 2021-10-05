В Николаеве на перекрестке сбили ребенка на электросамокате. Мальчик в больнице

В Николаеве сбили ребенка на самокате. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве на перекрестке сбили ребенка. Мальчик вместе с мамой передвигались по городу на электросамокате.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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ДТП произошло сегодня примерно в 8:30 на пересечении улиц Потемкинская и Московская. Автомобиль Honda Accord, которым управлял 25-летний водитель столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались женщина с 11-летним сыном.

В результате ДТП несовершеннолетнего мальчика с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Следователи квалифицировали событие по признакам части 1 статьи 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничением свободы.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Вторая авария с электросамокатом за неделю

В Киеве водитель электросамоката сбил на скорости 9-летнего мальчика, который катался на детском самокате. Нарушитель скрылся с места происшествия, а у ребенка сломан нос.

Отец ребенка пытался установить связь с обидчиком, но последний игнорирует все попытки. Полиция дело не нарушала.

Существует ли наказания для нарушителей на электросамокатах?

Электросамокаты сегодня фактически находятся вне закона. Не существует закона, который бы определял их статус.

"Это требует конкретного закона, который будет регулировать все нюансы – страхование, защита людей, попадающих под электросамокаты", – сказал "Сегодня" автоэксперт Виталий Новак.

В случае ДТП с участием электросамоката следует обязательно обращаться в полицию и настаивать, чтобы возбудили уголовное дело. Также следует хранить все чеки за медицинское лечение после ДТП – только при таких обстоятельствах расходы смогут компенсировать.

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В Верховной Раде прошел первое чтение законопроект, которым приравняют электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и другой электротранспорт к участникам дорожного движения.

В Украине уже существуют первый приговор, согласно которому электросамокат признан транспортным средством, а его водитель получил уголовный приговор.