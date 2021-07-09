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Прощай, тротуар. В Раде снова решили попытаться приструнить любителей электросамокатов

9 июля 2021 15:21

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Если закон примут, ездить можно будет только в шлеме и без пассажиров

Водителям самокатов придется ездить по проезжей части

Водителям самокатов придется ездить по проезжей части / Фото: freepik.com

В Украине хотят ужесточить правила для поездок на электротранспорте, в частности, на самокатах.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно движения самобалансирующих транспортных средств, оборудованных электродвигателями". Этим законопроектом народные избранники наконец-то приравняют электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочий электротранспорт к участникам дорожного движения.

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Основные нормы законопроекта следующие:

  • Ездить на электросамокатах, сигвеях и гироскутерах можно только с 16 лет.
  • Теперь придется ездить только по велодорожкам или краю проезжей части.
  • Необходимо будет использовать шлем, а в темное время суток – светоотражающие элементы.
  • Запрещено перевозить пассажиров.
  • Запрещено перевозить грузы, которые мешают управлению электротранспортом.

Какой будет предусмотрен штраф за нарушение этих норм, пока что неизвестно. Но это уже вторая попытка наших законодателей "выгнать" электросамокаты и гироборды с тротуаров.

В сентябре 2020-го Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3023, который предполагал изменения в правовом статусе основных прав и обязанностей водителей персонального электротранспорта. Кроме прочего, законопроект предполагал введение скоростных ограничений для движения таких транспортных средств по тротуарам.

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Соответствующее решение поддержали 268 нардепов, но воз, как говорится, и ныне там.

Напомним, что 25 июня в Киеве на тротуаре столкнулись велосипедист и водитель самоката. Курьезная авария произошла на Подольском спуске.

Также ранее мы сообщали о другом курьезном нарушении, связанном с электротранспортом – в киевском метрополитене заметили молодого человека, который ехал на самокате.

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