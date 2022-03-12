В Николаеве военные РФ обстреляли больницы и интернат: что происходит в городе

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В Николаеве в ночь на 12 марта оккупанты обстреливали беспорядочным хаотичным огнем больницы, интернат, котельную.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

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По словам Кима, российские военные меняют тактику:

"Они теперь выезжают, стреляют и бегут. Размещаются в селах, квартируются в сельских школах, в домах. Мы не можем накрывать их в ответ. Теперь правил нет, будем работать с ними жестче".

Ситуация в Николаеве

Российские оккупанты обстреливают Николаев из реактивных систем залпового огня, горят жилые дома. Также они обстреляли онкологическую больницу.

10 марта в Николаеве ВСУ заняли часть населенных пунктов вблизи города. Однако оккупанты обстреляли блокпосты, есть потери.

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Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений.