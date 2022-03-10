"Оккупанты подло стреляют по блокпостам, есть жертвы" – Ким о ситуации в Николаеве

Защитники Николаева поразбивали часть позиций РФ и выдвинулись вперед

В Николаеве держат оборону. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве ВСУ заняли часть населенных пунктов вблизи города. Это позволит сегодня, 10 марта, подвезти продукты в город. Однако оккупанты обстреляли блокпосты, есть потери.

Об этом сообщил глава Николаевской ВЦА Виталий Ким в видеообращении.

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Оккупанты понесли потери

По его словам, ВСУ "прилично отработали" ночью, авиация разбомбила колону снабжения, которая подходила. Поразбивали часть танков и позиций РФ, что и помогло выдвинуться вперед.

"На сегодня мы часть сел по одному из направлений заняли. Сейчас поставляем продукты, будем забивать магазины. Также наша тероборона и военные коммуницируют в отдаленных районах для того, чтобы плотнее сделать защиту и огонь по врагу", – рассказал Ким.

Войска РФ стреляют по блокпостам

В результате вчерашних обстрелов есть потери с украинской стороны, однако более подробных данных Ким не озвучил.

"Мы укрепляемся, но засранцы (военные РФ, – ред.) стреляют по блокпостам. Вчера были у нас, к сожалению, потери. Делаем выводы. Но ничего с этим нельзя сделать, они подло стреляют по жилым кварталам, по блокпостам. Будем их сейчас оттягивать от города, по одной стороне мы уже их вытянули. Сейчас мы немножко их пожучим", – пообещал Ким.

В Николаеве активно работают волонтеры

Глава ВЦА поблагодарил всех неравнодушных, кто помогает военным и теробороне. По его словам, защитникам города всего хватает.

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"По питанию, надо сказать, что наших военных кормят рестораны. На блокпосты ТРО бургеры и пиццу привозят. То есть все наши николаевские предприниматели полностью участвуют и кормят военных. Мы сейчас еще перепроверим, может быть какой-то пост или добробат остался без внимания, но это мы выровняем", – рассказал Ким.

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